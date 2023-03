Hausse des prix de tomates : le ministère de l’Agriculture interpellé

Après la nouvelle flambée des prix des tomates, le député Abdallah Bouanou, membre du groupe parlementaire du PJD à la Chambre des représentants a adressé une question écrite au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Dans sa question, Bouano a demandé à Mohamed Sadiki les raisons de la suspension des travaux de la commission.

Bouanou a également demandé à connaître la vérité sur l’achat des tomates du marché intérieur et leur exportation aux marchés internationaux. Le député PJDiste veut aussi savoir quelles sont les mesures que compte prendre le ministère de tutelle pour faire baisser les prix des tomates dans les marchés ainsi que ceux des autres fruits et légumes?

Bouano a annoncé la décision des associations professionnelles de fruits et légumes de se retirer de la commission qu’a constitué le ministère de tutelle pour la gestion de la problématique de l’approvisionnement du marché intérieur. Il a indiqué que les associations s’indignent de leur exclusion en tant que représentants des professionnels et protestent contre la mainmise des membres de la commission et des cadres administratifs sur la prise de décisions qu’ils jugent « unilatérales » et n’ont aucun rapport avec les réalités du terrain.