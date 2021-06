Hausse des prix de la volaille: un professionnel rassure les Marocains

Plusieurs Marocains se sont plaints de la hausse des prix de la volaille en cette période estivale, qui coïncide avec l’organisation fréquente des fêtes de mariage.

A ce propos, une source professionnelle a tenu à rassurer les citoyens. Dans une déclaration à Le Site info, la source assure que les prix baisseront de nouveau à l’approche de l’Aïd Al Adha, prévue le 21 juillet prochain.

Et d’ajouter que que la cause d’une telle hausse n’est pas la fréquence des fêtes de mariage, mais la hausse des prix de l’alimentation de la volaille, et les pertes subies tout au long de la crise sanitaire.

M.F.