Hausse des prix de la volaille: colère et indignation des Marocains

Dans presque toutes les villes du Royaume, les prix de la volaille ont connu une revue en hausse exponentielle. Ceci, selon les professionnels du secteur, à cause de la régression de la production avicole et des répercussions de la pandémie de la covid-19.

Et selon une source du secteur, ce n’est pas demain la veille que cette augmentation des prix prendra fin! tout au contraire, la revue en hausse va crescendo et, pour l’heure, le prix du kilogramme de poulet coûte 25DH! En plus des raisons invoquées, cette revue en hausse est également due à la cherté de l’alimentation pour volailles, ainsi qu’à la demande croissante, en été, dépassant de loin l’offre, pour la célébration de mariages et autres occasions festives, a précisé la même source, dans une déclaration à Le Site info.

Dans tous les cas, et quelles que soient les raisons , les citoyens ont tenu à exprimer leur colère et leur indignation, via les réseaux sociaux, à propos de cette revue en hausse exorbitante des prix de la volaille.

L.A.

.