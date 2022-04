Hausse des prix de la volaille au Maroc: les explications d’un professionnel

La viande, comme beaucoup d’autres denrées alimentaires, connait une hausse des prix, suscitant la rogne des Marocains. Cette hausse n’a pas épargné le secteur de la volaille, qui a connu une augmentation fulgurante en ce mois sacré de Ramadan.

A ce propos, un professionnel du secteur a déclaré que le prix de la volaille au gros est de 15 DH le kg, et de 18 DH le Kg chez les commerçants.

Ce professionnel a déclaré à Le Site info que la raison de la hausse des prix de la volaille est le coût élevé de l’alimentation et son manque de qualité dans certains quartiers, en plus du retard des pluies et des lourdes pertes subies par les aviculteurs au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de la covid-19.

Notre interlocuteur a ajouté qu’avec le retard des pluies, de nombreux virus qui infectent les volailles apparaissent, provoquant une diminution significative de leur production.

M.F.