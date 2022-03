Hausse des prix au Maroc: l’enseignement privé s’y met aussi!

La hausse des prix de denrées de première nécessite, des carburants, etc, ne suffit donc pas à perturber la vie quotidienne des citoyens. Et voilà que le secteur de l’enseignement privé au Maroc s’y met aussi, pour compléter le triste tableau!

En effet, plusieurs groupes et établissements de l’enseignement privé ont déjà décidé, à leur tour, de revoir à la hausse les frais de leurs prestations pour la prochaine rentrée scolaire. Une autre pilule amère à avaler par les parents et tuteurs des élèves desdits établissements, en sus des augmentations précitées!

Selon ce qu’ont constaté nos confrères du site « Hespress », des établissements de l’enseignement privé ont déjà prévu une hausse mensuelle allant de 100 à 200 DH pour la rentrée scolaire 2022-2023 et ce, en flagrante contradiction avec les vœux des parents et tuteurs qui pâtissent déjà des circonstances sociales actuelles.

Dans ce cadre, des Associations de parents et tuteurs d’élèves du secteur privé ont entrepris un sondage d’opinion auprès des concernés pour connaître leur avis et savoir s’ils sont disponibles à « casquer » davantage pour les études de leurs enfants. Ceci, sachant que 96% des parents et tuteurs refusent catégoriquement cette future augmentation des frais de scolarité.

Pour rappel, l’enseignement privé au Maroc reçoit 1,1 million d’élèves, dont 3700 fréquentent des établissements de missions étrangères, ce qui est équivalent à 0.5% du total des élèves su secteur privé.

L.A.