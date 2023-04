Hausse des prix: appels à boycotter la volaille et les œufs

Les revues à la hausse répétitives des prix des produits alimentaires de base ne font qu’exacerber l’indignation et la colère des citoyens.

Ce qui a incité de nombreux internautes, sur divers réseaux sociaux, à lancer une campagne virtuelle, demandant aux Marocains de boycotter la volaille et les œufs. Et ce, à cause de l’augmentation astronomique de leurs prix pendant le mois sacré de Ramadan.

D’après les commentaires, dont Le Site info a pris connaissance, l’exacerbation des Marocains est à son comble avec la poursuite de la vague de cherté de tous les produits de première nécessité, sans nulle exception.

Aussi, les internautes demandent-ils l’intervention des autorités concernées, dans le but du contrôle strict des prix de tous les produits alimentaires de base, entre autres. Sachant que les prix actuels ne sont pas stables et leurs revues à la hausse sont dues aux agissements mercantiles et coupables de nombreux intermédiaires et de spéculateurs.

L.A.