Hausse des cas de covid: vers un renforcement des mesures avant l’Aïd Al-Adha ?

Après les nombreuses mises en garde du ministère de la Santé, alertant contre une rechute épidémiologique et un «retour à la case départ», les Marocains ont exprimé leur inquiétude quant au risque de renforcement des mesures, d’autant plus que l’Aïd Al Adha sera célébré dans quelques jours.

Mercredi, le département de Khalid Ait Taleb a fait état d’une augmentation remarquable des cas de contamination, des cas critiques et de décès, durant les deux derniers jours. Le ministère précise que cette hausse est due au relâchement et au non respect des mesures préventives et gestes-barrières, surtout après la levée progressive du couvre-feu nocturne, et suite au début des vacances d’été et à l’ouverture des frontières.

Suite à cette nouvelle mise en garde, les Marocains de moins de 40 ans ont lancé un appel afin d’accélérer la vaccination pour atteindre l’immunité collective dans les plus brefs délais et retrouver la vie normale.

Pour rappel, le ministère a souligné que cette levée progressive du confinement ne signifie pas la fin de la pandémie et le retour de la vie à son cours normal, insistant dans ce contexte sur l’implication de tout un chacun avec un sens de responsabilité et de patriotisme pour lutter contre la propagation de Covid-19 en vue d’atteindre l’immunité collective et de valoriser les acquis engrangés jusqu’à présent, notamment après les résultats positifs de la campagne nationale de vaccination, qui a bénéficié à 1/3 de la population.

