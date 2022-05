Hausse des cas de covid-19 en Europe: vers un renforcement des mesures au Maroc ?

Depuis quelques jours, plusieurs pays d’Europe connaissent une recrudescence des cas de covid-19, ce qui inquiète les Marocains.

A ce propos, Mustapha Ennaji, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité technique et scientifique, a rappelé que le virus est encore parmi nous et que la vigilance est toujours de mise.

Dans une déclaration à Le Site info, l’expert a indiqué que le Maroc n’est pas à l’abri d’une rechute épidémiologique et que le virus peut nous réserver de mauvaises surprises. «Il n’est pas exclu que de nouveaux variants plus dangereux que les précédents fassent leur apparition. Nous devons ne pas baisser les bras et continuer à respecter les mesures de prévention sanitaire», a-t-il mis en garde.

Et d’ajouter : «Nous devons être prêts à tous les scénarios. La situation peut changer à tout moment et le Maroc peut se retrouver, comme certains pays d’Europe, dans l’obligation de renforcer les mesures pour contenir l’épidémie. C’est encore tôt pour en parler, certes, mais il faut savoir que la stabilisation de la situation épidémiologique ne signifie par la fin de la pandémie».

Rappelons qu’un total de 22 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 66 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui fait état d’aucun nouveau décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.807.272, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.286.279, alors que 6.262.245 personnes ont eu trois injections du vaccin.

Le nombre total des décès est toujours de 16.069 (létalité 1,4%), avec zéro cas enregistré lors des dernières 24 heures.

H.M.