Hausse des cas de covid-19 au Maroc: vers un renforcement des mesures ?

La hausse du nombre de cas de Covid-19 au Maroc ces deux derniers jours a suscité l’inquiétude de beaucoup de Marocains, qui craignent un retour au renforcement des mesures.

À ce propos, un responsable a déclaré à Le Site info qu’un renforcement des restrictions est « improbable », soulignant que le nombre de cas de contaminations baissera dans les deux prochaines semaines.

Notre source ajoute que la réouverture des frontières et la reprise des vols internationaux signifient qu’un retour aux mesures restrictives est, pour l’instant, écarté. Et de préciser que la situation épidémiologique au Maroc ne requiert pas de telles mesures et que tous les pays du monde œuvrent à alléger leurs mesures de déplacement, dans l’espoir d’un retour à la normale.

Pour rappel, un total de 1.499 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et 2.987 guérisons ont été enregistrés au Maroc en 24 heures, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de la protection dans son bilan quotidien.

M.F.