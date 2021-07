Hausse des cas de covid-19 au Maroc: les autorités ont reçu des consignes strictes

Après les nombreuses mises en garde du ministère de la Santé suite à la hausse importante des cas de covid-19 au Maroc, les autorités ont reçu des consignes strictes pour renforcer les contrôles.

Selon une source sûre de Le Site info, plusieurs barrages sécuritaires ont été installés au niveau des entrées et sorties des villes, en particulier celles qui connaissent une hausse des cas d’infection, comme Casablanca, Rabat, Nador, Marrakech et Agadir.

Et d’ajouter que les personnes ne disposant pas d’une autorisation de déplacements exceptionnels sont interdites de quitter leurs villes.

On apprend également que les autorités ne badinent pas avec les récalcitrants, précisant que ceux qui n’ont pas d’autorisation ou ne portent pas de bavettes devront payer des amendes.

Pour rappel, un total de 1.279 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 708 guérisons ont été enregistrés au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué mercredi le ministère de la Santé.

Les nouveaux cas portent à 537.253 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des personnes rétablies est passé à 521.671, soit un taux de guérison de 97,1%.

Le ministère a ainsi mis en garde, mercredi, contre la détérioration de la situation épidémiologique, après l’observation d’une accélération des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) pour la deuxième semaine de suite.

« Pour la deuxième semaine de suite, le système national de veille et de surveillance épidémiologique enregistre une accélération des nouveaux cas de Covid-19 et une hausse des cas graves, chose qui laisse présager une nouvelle détérioration de la situation épidémiologique en cas de persistance de l’indifférence des citoyens, la négligence et le non-respect des mesures de précaution et des gestes barrières », a prévenu le ministère dans un communiqué.

Cette situation préoccupante intervient dans le sillage de la levée des restrictions sur les voyages internationaux et de la reprise des activités sociales, sportives et culturelles, doublées de l’assouplissement avancé des restrictions du confinement nocturne et des déplacements internes, a-t-il fait observer.

H.M.