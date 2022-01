Hausse des cas au Maroc: affluence toujours en baisse vers les centres de vaccination

Les dernières données du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique montrent que l’affluence vers les centres de vaccination se fait de plus en plus basse. Ceci, malgré la hausse des cas de contamination par le Covid-19, et la propagation du variant Omicron.

En effet, le bilan du ministère du dimanche 16 janvier, montre une faible affluence des citoyens vers les centres de vaccination pour recevoir la troisième dose du vaccin. Le nombre de personnes ayant reçu leur dose de rappel dimanche est de 6222, portant le nombre total à 3.786.619.

Rappelons également que le nombre total de citoyens ayant reçu la première dose est de 24.712.673 et ceux ayant reçu la deuxième est de 23.008.669.

Le ministère appelle par ailleurs les citoyens à respecter le protocole sanitaire, et à s’engager massivement dans la campagne de vaccination.

