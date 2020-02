Hatim Ammor: “Voici pourquoi j’ai “unfollowé” Saad Lamjarred” (VIDEO)

Il y a quelques jours, les fans de Saad Lamjarred et Hatim Ammor ont été surpris d’apprendre que les deux chanteurs se sont «unfollowés» sur Instagram.

Dans une déclaration à l’émission «Bel Fan» présentée par le Marocain Fahd El Hachimi, Hatim a révélé la raison qui l’a poussée à prendre cette décision. «J’ai été attaqué à plusieurs reprises par «I Jako», le producteur de Saad Lamjarred. Il m’a déjà insulté, critiqué et diffamé. A un certain moment, j’ai même décidé de porter plainte contre lui avant de revenir sur ma décision. Je ne voulais pas le traîner en justice afin de ne pas ternir l’image de Saad Lamjarred. J’ai tenté, ensuite, de contacter Saad pour lui en parler, en vain. Je l’ai appelé et lui ai envoyé plusieurs messages qui sont restés sans réponses. Je me suis donc désabonné de son compte Instagram parce qu’il n’a pas pris en compte notre amitié. Arrêtons d’être hypocrites. On n’est pas amis», a expliqué le chanteur.

Saad Lamjarred, de son côté, a également «unfollowé» Hatim Ammor sur Instagram.

Rappelons qu’une ancienne vidéo de Hatim, dans laquelle il évoque les déboires judiciaires de Saad Lamjarred, a refait surface et fait actuellement le tour de la Toile.

«Saad et moi sommes différents. Personne ne peut nous comparer. Tout le monde sait que ma carrière artistique est plus ancienne que la sienne. J’ai commencé avant lui. Maintenant, j’estime que Saad ne devait pas faire de chansons tant qu’il n’a pas encore été acquitté. Ce n’est pas dans son intérêt», avait confié Hatim Ammor au micro d’une radio tunisienne.

N.M.