Hatim Ammor reporte la sortie de son prochain tube pour cette raison !

La star de la musique marocaine, Hatim Ammor, a décidé de reporter la sortie de sa nouvelle chanson, qui devait être dévoilé dans les prochains jours, en raison du séisme survenu lundi dernier en Turquie et en Syrie.

Ammor a publié une photo du clip de la chanson, qui s’intitulera « Heeya », via son compte personnel Instagram avec le commentaire suivant : « La sortie de ma nouvelle chanson sera reportée à plus tard en signe de solidarité avec les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie ».

L’artiste marocain qui était en Arabie saoudite ces derniers jours pour animer un concert en a profité pour effectuer les rituels de la Omra. On a pu le voir avec le crâne rasé sur une des images partagées sur le réseau social Instagram.