Hatim Ammor reçu par Mehdi Bensaid (PHOTO)

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a reçu le chanteur marocain, Hatim Ammor. Celui-ci s’est vite empressé de partager sa photo en compagnie du ministre, sur les réseaux sociaux.

De même que le chanteur a partagé la même photo, via son compte Instagram, en la commentant comme suit: « J’ai eu l’indigne honneur d’avoir rencontré M. Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Li jay ajmal », (ndlr, l’avenir sera plus beau).

Par ailleurs, Hatim Ammor a récemment révélé sa nouvelle chanson, intitulée « Ba9i », sur sa chaîne YouTube, après avoir fait sa propre promotion plusieurs jours sur les réseaux sociaux. « Ba9i », dont on doit les parole en darija marocaine à Mohamed Amir, a été composée par Salah Moujahid, alors que c’est Hamza Ghazi à qui l’on doit son arrangement musical.

Les scènes du clip de la chanson ont été tournées; à Los Angeles, à Hollywood, sous la direction du réalisateur d’origine syrienne, Salim Samouh.

L.A.