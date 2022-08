Hatim Ammor partage ses vacances en famille à Al Hoceima

Le chanteur marocain fait du tourisme interne cet été en compagnie de sa petite famille. En effet, Hatim Ammor a été aperçu à Al Hoceima profitant du beau temps en compagnie de son épouse et manager, Hind Tazi, et leurs deux enfants.

Le chanteur a partagé plusieurs stories via son compte Instagram, dans lesquels on peut l’apercevoir en train de s’adonner à des sports nautiques et autres activités aquatiques. Loin d’avoir un style de vie « flashy », à l’image de certaines célébrités, Hatim Ammor se veut un « monsieur tout le monde » auprès de ses fans. Le chanteur est d’habitude très discret sur sa vie personnelle et sa famille.

A.O.