Hatim Ammor invité chez Tamer Hosny et Basma Boussel (PHOTO)

Hatim Ammor et son épouse, Hind Tazi, sont actuellement au Caire et étaient invités, dimanche chez Tamer Hosny et sa femme, Basma Boussel, pour prendre le «ftour».

Une photo des deux couples a, d’ailleurs, été partagée sur leurs comptes Instagram. «Merci mes chers pour votre bel accueil. Ramadan Karim», a écrit Hatim Ammor. Basma, de son côté, a écrit : «Bienvenue en Egypte chers amis. Ramadan nous rassemble».

A l’occasion de cette visite, le chanteur et son épouse ont tenu à mettre des jellabas couleur lavande, au grand bonheur de leurs fans qui ont loué leur amour pour les traditions marocaines.

H.M.