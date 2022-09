Hatim Ammor et son épouse mettent fin aux rumeurs (PHOTO)

Alors qu’elle s’était désabonnée de son compte et a multiplié les publications laissant penser à une séparation, Hind Tazi, l’épouse de Hatim Ammor, se serait réconciliée avec le chanteur.

L’artiste vient de partager une photo via son compte Instagram, à l’occasion de la rentrée scolaire en compagnie de son fils et de son épouse. Ammor a accompagné la publication de paroles du prophète Mohammed (SLAS), dont le message est d’avoir foi en Dieu, puisqu’il est le seul à éloigner le mal et problèmes de notre vie.

Hind Tazi avait fait le buzz récemment, en supprimant toutes ses photos en compagnie de Hatim Ammor, allant même jusqu’à se désabonner de son compte.

A.O.