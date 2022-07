Hatim Ammor enflamme la scène de Timitar (VIDEO)

Hatim Ammor a tenu, samedi, show exceptionnel à la place Al Amal, à Agadir, dans le cadre du festival Timitar. Le chanteur a interprété ses meilleurs succès, au grand bonheur de ses fans qui ont afflué en masse pour ce concert de clôture. Hatim Ammor a ainsi a enflammé la scène de la place investie de milliers de personnes qui ont repris en chœur tous ses grands tubes connus.

Pour rappel, plus de 380.000 spectateurs ont assisté à la 17ème édition du Festival Timitar, dont le rideau est tombé samedi soir à Agadir.

Selon les organisateurs, une fois encore Timitar a réussi à créer des moments de joie, de communion et à revivifier de beaux souvenirs qui restent à jamais gravés dans les mémoires.

Placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI et organisée sous le signe « Les artistes Amazighs accueillent les musiques du monde », la 17ème édition du Festival Timitar a proposé cette année 18 concerts et une programmation musicale riche qui prône les valeurs de la tolérance et du vivre ensemble.

Classé en 2014 parmi les 25 meilleurs festivals internationaux du monde par le prestigieux magazine anglais « Songlines », le festival « Timitar » se veut un melting-pot où se mêlent cultures et traditions par le lien musical universel.

H.M.