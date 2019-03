Hatim Ammor en colère contre le PJD (PHOTO)

Hatim Ammor a exprimé sa colère suite à l’exploitation, par le PJD, de son image lors d’une activité partisane.

Sur son compte Instagram, le chanteur a tenu à tirer les choses au clair à ce sujet. «Je prie les organisateurs des événements politiques et des activités partisanes de ne plus exploiter les noms et les images des artistes», a-t-il écrit.

Et d’ajouter : «Ce genre de comportement risque de causer certains désagréments et controverses qu’on préférerait éviter».

Les internautes, de leur côté, n’ont pas manqué de réagir à la publication de Hatim Ammor et certains l’ont même appelé à traîner les organisateurs PJDistes en justice. Le PJD avait diffusé une chanson de Hatim Ammor pour un activité partisane, avec en arrière plan une image du chanteur.

S.L.