Hatim Ammor donne des nouvelles de son épouse (VIDEO)

Le chanteur Hatim Ammor a fait de nouvelles confidences sur l’état de santé de son épouse Hind Tazi, qui avait annoncé, il y a près d’un mois, être atteinte d’un cancer. Invité à l’émission diffusée sur Dubai informations The Insider à l’occasion de son concert à Paris, l’artiste a tenu à rassurer ses fans. «On traverse une période difficile mais on remercie Dieu pour tout. Hind subit un traitement intensif et on espère qu’elle se rétablira très vite», a affirmé le chanteur.

Hatim Ammor a remercié par la même occasion tous ceux qui ont soutenu sa femme après l’annonce de sa maladie. «Je ne veux pas trop m’attarder sur ce sujet. Certains croient qu’on veut faire le buzz avec ça. Me femme est en train de se soigner et tout se passe bien», a rassuré le chanteur.

Rappelons que Hind Tazi avait publié une première photo, le 14 septembre, où elle apparaît dans les bras de son mari. Elle avait écrit: «Un cancer ! Et Alors ? Hamdoulah. Je garde le moral, je garde mon énergie et mon sourire… La vie est belle ! Merci à mon cher époux, ma famille et mes amis d’être là à mes côtes. Je vous aime».

S.L.