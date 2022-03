Hatim Ammor déclare sa flamme à son épouse en public (VIDEO)

Le chanteur marocain Hatim Ammor ne rate aucune occasion ni évènement pour réitérer sa flamme amoureuse à son épouse et agent, Hind Tazi. L’interprète de « M3ak ntaya » (Avec toi) ne manque pas non plus de rappeler que c’est grâce à sa femme qu’il est parvenu là où il est maintenant dans le monde artistique.

Lors de son concert à Casablanca, qui s’est déroulé à guichets fermés, Hatima Ammor a tenu à répéter sa déclaration d’amour à sa Dulcinée devant tout l’auditoire. « Ma chérie porte la pistache! », a dit le chanteur en référence à la couleur du pull et du chapeau de Hind Tazi.

Par ailleurs, dans une déclaration à Ralia, Hatim Ammor a affirmé que son épouse joue un rôle essentiel dans sa carrière et qu’elle veille au moindre détail, le laissant ainsi se concentrer seulement sur les chansons qu’il interprète.

De même, a-t-il, précisé, sa femme supporte toute la pression quant aux préparatifs de chaque concert et, de nouveau, cette fois-ci via Ralia, il lui a adressé un vibrant message d’amour et de reconnaissance.

L.A.