Hassan Megri nous a quittés

Que Dieu ait le défunt Hassan Megri en Sa sainte miséricorde! “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”.

Hassan, l’un des frères Megri était auteur-compositeur-chanteur. La chanson marocaine moderne lui doit des morceaux inoubliables, tels “Lili touil” (Ma nuit est longue”). Le regretté artiste et ses frères Mahmoud et Younes, ainsi que leur sœur Jalila, ont révolutionné la chanson marocaine et ont été les précurseurs d’une mélodie moderne et innovante. Ils ont même été plagiés par plusieurs artistes internationaux, en particulier par les Boney.M et des chanteurs du Nil.

Larbi Alaoui