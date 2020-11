Hassan Filali: « nous avons mis tous les moyens nécessaires au service des étudiants »

Honoris United Universities, le premier et plus large réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, a annoncé le lancement du certificat Honoris 21st Century Skills (Compétences du 21ème Siècle) visant à accroître l’employabilité de ses étudiants. Le programme entièrement en ligne, formera les étudiants aux huit compétences les plus demandées par les employeurs: l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat. Entretien avec Hassan Filali. CEO Honoris United Universities Maroc.

-Quels sont les critères pour l’adhésion au programme du certificat Honoris 21st Century Skills ?

Dans un contexte en constante évolution, Honoris United Universities a mis en place tous les moyens et les compétences nécessaires au service de ses étudiants pour être en phase avec la réalité du marché du travail. Dédiée en exclusivité aux étudiants de l’ensemble du réseau des écoles (EMSI, Mundiapolis et EAC), la formation Honoris 21st Century Skills a pour objectif de permettre aux étudiants de monter en compétences dans plusieurs domaines d’activités dont l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat.

-A quelle demande du marché du travail répond le Certificat Honoris 21st Century Skills?

Aujourd’hui, les innovations technologiques ont un impact important sur le marché du travail. Les entreprises exigent des compétences qui vont au-delà des compétences techniques à savoir les soft skills. Ces compétences comportementales occupent une place très importante pour les recruteurs. Avec le certificat Honoris 21st Century Skills, nous permettons à nos étudiants d’acquérir ces compétences à travers une formation en ligne, encadrée par nos enseignants, pour garantir l’acquisition et la bonne mise en pratique par les étudiants.

-Quelles sont donc les étapes de formation de ce Certificat ?

Le certificat Honoris 21st Century Skills se matérialise à travers une formation en ligne de 100 heures divisée en 4 modules délivrés en e-learning et complétée par des projets de mise en application encadrés par nos enseignants :

Le 1er module couvre l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking.

Le 2ème module est dédié aux compétences comportementales pour développer la communication et la collaboration.

Le 3ème module concerne les compétences entrepreneuriales afin de donner les outils nécessaires et une approche structurée à ceux qui veulent se lancer dans l’entreprenariat.

Le 4ème module représente l’acquisition des compétences digitales pour une meilleure appréhension des outils digitaux.

Cette formation, sanctionnée par un certificat, est offerte gratuitement à tous nos étudiants en dernière année en complément du curriculum classique pour l’obtention du diplôme.

-Avec la crise sanitaire actuelle, quels sont les changements que vous avez observé dans le monde du travail ?

La crise sanitaire actuelle a entraîné une crise économique qui aura obligatoirement un impact sur le marché du travail. Nous restons néanmoins convaincus qu’une fois la crise liée au COVID-19 dépassée, le marché du travail connaîtra un effet de rattrapage. Afin de mieux appréhender le monde du travail, un centre de carrière a été mis en place dans chacun de nos 16 sites au Maroc. Ces centres de carrière ont pour mission de développer des partenariats avec les employeurs afin d’anticiper leurs besoins en ressources humaines et d’orienter nos étudiants pour faciliter leur entrée dans la vie active.

-Pensez-vous que l’E-Learning est le meilleur moyen de rehausser le niveau de l’enseignement au Maroc ?

La révolution technologique a permis de réaliser plusieurs percées dans les domaines des technologies de l’information, des communications mobiles, de la robotique, et des technologies numériques… Ces mêmes technologies impactent positivement le monde de l’éducation. Le E-learning symbolise ainsi un outil pour rehausser le niveau de l’enseignement au Maroc dans la mesure où il nous permet d’avoir accès aux meilleurs références académiques mondiales.

A travers le certificat Honoris 21st Century Skills, Honoris United Universities a donc emprunté la même voie technologique pour rester à l’écoute des exigences du marché.

-Justement, selon vous quels sont les lacunes à combler pour ce secteur ?

Le Maroc a connu une croissance très importante du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur au Maroc, mais l’encadrement pédagogique et les infrastructures n’ont pas suivi la même tendance. Ce déséquilibre peut être compensé par une digitalisation plus importante de l’enseignement en assurant la qualité au plus grand nombre d’étudiants malgré les contraintes budgétaires. En effet, le e-learning est un outil qui donne accès aux enseignants des meilleures universités dans le monde à un coût compétitif ainsi qu’une grande flexibilité avec le soutien du corps académique local.

propos recueillis par Mehdi Jebar