Hassan El Glaoui n’est plus 

Le Maroc vient de perdre l’une de ses plus grandes figures de l’art, de la peinture et des arts plastiques. L’artiste peintre Hassan El Glaoui est décédé ce jeudi à l’âge de 94 ans, selon un de ses proches.

