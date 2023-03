Hasna Alaoui : « la réalité a dépassé nos ambitions à l’ADS 2023 ! » (VIDEO)

Plus de 2800 participants de différents pays ont pris part à la 5e édition du rendez-vous incontournable du digital en Afrique. Après une absence notable à cause de la Pandémie, l’African Digital Summit est revenu pour partager ce qu’il y a de meilleur à offrir en matière de digital dans le marketing.

Le Site Info a pu rencontrer Hasna Alaoui, vice-présidente du Groupe des Annonceurs du Maroc (GAM), qui nous a déclaré : « la réalité a dépassé nos ambitions » à propos de cette nouvelle édition de l’ADS. Un événement qui s’est démarqué des éditions précédentes, en adoptant un format hybride, afin de réunir le plus grand nombre possible de participants. Sur ce point, la vice-présidente du GAM nous a déclaré : « nous avons accueilli plus de 2.857 participants issus de 47 pays des cinq continents dont 27 pays africains », ce qui témoigne du fort intérêt et l’impact de l’initiative auprès des acteurs évoluant dans le monde du digital.