Harhoura: un individu piqué par un scorpion

Pendant qu’il était en train de débroussailler un jardin et de le nettoyer des mauvaises herbes, dans la région de Harhoura, aux environs de Rabat, un citoyen a reçu la piqûre d’un scorpion et a été transféré à l’hôpital pour y recevoir les soins appropriés à son état de santé..

L’arachnide a surpris par sa morsure le citoyen occupé à sa besogne, en sortant brusquement des herbes du jardin, selon une source locale de Le Site info. De même, a-t-on souligné, la région connaît ces derniers temps, une recrudescence du nombre de scorpions, de serpents et d’insectes venimeux à cause des températures élevées de cette saison estivale particulièrement caniculaire.

Ces reptiles et insectes venimeux constituent un réel danger pour les habitants de la région et pour leurs enfants, de sorte que certains parents interdisent à leur progéniture d’aller jouer en dehors du domicile familial.

Et ce de crainte qu’elle ne soit victime de piqûres et/ou morsures de scorpions, serpents et insectes venimeux et dangereux.

L.A.