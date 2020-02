Harcèlement sexuel: l’actrice Meriem Zaimi témoigne (VIDEO)

Meriem Zaimi s’est penchée sur le harcèlement sexuel dans le milieu artistique et a fait des révélations pour le moins choquantes. Invitée à l’émission «Face à Bilal Marmid» sur Médi1tv, l’actrice marocaine a confié qu’elle a été victime, à plusieurs reprises, de harcèlement sexuel de la part d’une personne du domaine, précisant qu’elle a affronté son harceleur et lui a fait comprendre que ses avances n’auront jamais de suite.

Meriem Zaimi a refusé, toutefois, de révéler le nom du coupable qui, selon elle, est bien célèbre. Et d’ajouter que sa relation avec lui est désormais normale. “Je me suis défendue et cette personne a su que je ne céderai jamais à ses avances. Il faut savoir gérer dans ce genre de situation”, a expliqué l’actrice.

N.M.