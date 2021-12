Harcèlement sexuel dans les universités: des étudiantes lancent un appel (VIDÉO)

Des scandales de harcèlement sexuel et de « sexe en échange de notes » ont éclaté récemment dans les universités de Settat et d’Oujda, secouant profondément l’opinion publique. À ce propos, des étudiantes ont signalé que le harcèlement sexuel est très répandu dans les universités marocaines, appelant les autorités à plus de contrôle.

Au micro de Le Site info, une étudiante a déclaré que le phénomène du « sexe en échange des notes » est monnaie courante dans plusieurs universités. Et de souligner que certains professeurs obligent les étudiantes à avoir des relations sexuelles avec eux en échange de bonnes notes.

Une autre étudiante a pour sa part révélé que ce phénomène constitue un tabou, et que les étudiantes se retrouvent incapables de dénoncer le chantage dont elles sont victimes de la part de certains professeurs.

M.F.