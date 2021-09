Harcèlement sexuel à Tanger: les derniers détails de l’affaire

L’affaire du harcèlement sexuel et d’outrage public à la pudeur dont a été victime une jeune fille sur la voie publique et qui a fait l’objet d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a connu de nouvelles évolutions, a appris Le Site info de source proche.

Notre source indique que les quatre suspects dans cette affaire seront déférés vendredi devant le procureur du roi, suite à la fin de l’enquête diligentée par la police judiciaire.

La même source ajoute que la victime a également été entendue par les autorités compétentes, dans le cadre de l’enquête.

Pour rappel, La police de la préfecture de sûreté de Tanger a interpellé, mercredi, le principal suspect dans l’affaire dans la zone de Boukhalef à Tanger, dans le cadre de l’enquête menée suite à la circulation de cette vidéo.

L’enquête a permis d’interpeller mardi trois mineurs suspectés d’avoir filmé et publié ladite vidéo sur les réseaux sociaux et d’avoir proféré des insultes, injures et menaces à l’égard de la victime, ajoute la même source.

