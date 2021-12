Harcèlement sexuel à Tanger: le verdict est tombé

L’on se rappelle cette scène ignoble d’un jeune voyou ayant relevé la jupe d’une jeune fille dans la rue à Tanger et lui ayant administré une tape sur la croupe, tout en ricanant bêtement, pendant que ses complices filmaient la scène, largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.

Cela s’était passé au mois de septembre dernier, au niveau du quartier Boukhalef, et la justice vient de dire son mot, jeudi 1er décembre, sur cette atteinte à la pudeur perpétrée sur la voie publique. Ainsi, la Cour d’appel de Tanger vient de condamner le mis en cause principal à une peine d’un an d’emprisonnement ferme.

L’interpellation par les forces de l’ordre de Tanger du mis en cause avait eu lieu le 15 septembre dernier, après les investigations diligentées sur cette affaite de harcèlement sexuel. Il s’agit d’un jeune de 17 ans du quartier Boukhalef et l’enquête policière a aussi permis l’arrestation de trois autres mineurs impliqués dans l’enregistrement vidéo de la scène et de sa publication sur les réseaux sociaux.

Les complices du principal mis en cause sont aussi accusés d’avoir proféré injures et menaces à l’encontre de la jeune fille, victime de cette atteinte à la pudeur.

L.A.