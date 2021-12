Harcèlement sexuel à l’ENCG Oujda: une décision est tombée

Le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé de dépêcher une commission spéciale à l’Université Mohammed Ier d’Oujda, afin d’enquêter au sujet du scandale de harcèlement sexuel qui a secoué l’ENCG Oujda. En effet, une étudiante a accusé son professeur de lui avoir fait des avances sexuelles, screenshots à l’appui.

La présidence de ladite université avait, par ailleurs, dénoncé tout ce qui porterait atteinte à la dignité des étudiantes dans de tels cas, « si cela s’avère vrai ».

Le président de l’université a annoncé avoir pris certaines décisions à ce sujet, dont la création d’un comité d’écoute composé de femmes professeurs spécialisées et d’un psychiatre et le lancement d’une ligne verte afin de communiquer et signaler de telles pratiques.

