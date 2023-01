Harcelée sur la Toile, Houda Sidki lance un cri du cœur (VIDEO)

Houda Sidki a dénoncé le harcèlement dont elle est constamment victime sur les réseaux sociaux depuis sa perte de poids suite à une gastrectomie.

Dans une vidéo qu’elle a postée sur sa chaîne Youtube, l’actrice s’est livrée à cœur ouvert, confiant que les critiques qui lui sont adressées sur la Toile, au sujet de sa nouvelle apparence, l’affectent psychiquement.

«Arrêtez de vous mêler de ma vie et de critiquer mon corps. Vous me rendez triste et vous me blessez. Je n’en peux plus de nos remarques. Je parais plus vieille pour certaines, tandis que d’autres trouvent que j’étais plus belle quand j’étais en surpoids. Ces critiques me font mal au cœur», s’est-elle désolée.

Houda Sidki a également souligné que plusieurs de ses abonnés lui ont conseillé de s’injecter du botox au visage après sa transformation. «Je refuse toute intervention esthétique. J’ai perdu du poids pour préserver ma santé. Si c’était par souci d’apparence, j’aurais fait une liposuccion et me serais injectée ma graisse dans d’autres endroits de mon corps au lieu de subir une gastrectomie», s’est insurgée l’artiste.

