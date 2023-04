Hanane Ibrahimi apporte son soutien à Mustapha Lakhsem (PHOTO)

L’actrice marocaine, Hanane Ibrahimi, a tenu à apporter son soutien et sa solidarité à Mustapha Lakhsem, ex-champion du monde de full contact et de kick-boxing et actuel président de la commune d’Imouzzer-Kandar.

Comparu devant la justice, ce lundi 3 avril, celui-ci est accusé de corruption par des personnalités influentes de la commune. Sur Instagram, Hanane Ibrahimi a partagé une photo la réunissant avec Mustapha Lakhssem, dans l’émission culinaire « MasterChef » avec le message ci-dessous : « Aujourd’hui, notre ami Mustapha Lakhsemm va comparaître devant la justice, suite à ses dernières déclarations. Nous nous attendions à la comparution des personnes citées par Lakhsem dans ses déclarations, et pas le contraire! Ce monsieur est un champion international et il a fait honneur au Maroc, à plusieurs occasions, en portant haut le drapeau national », souligne l’actrice.

» Je l’ai connu de près dans le cadre de l’émission ‘MasterChef’. Cet homme a une grande fierté et un amour pour sa patrie et n’a nul besoin de responsabilités politiques pour s’enrichir. Il est toujours prêt à servir son pays ».

L’actrice a aussi déploré le fait que Lakhsem « qui a vécu toute sa vie en Allemagne n’ait pas réussi à s’adapter à la mentalité de « koul ou wakal » (ndlr, expression du cru qui signifie « Profite et fais profiter les autres »). Sa transparence risque de le mener dans les prisons de son cher pays -ce que nous n’espérons pas du tout-, c’est alors qu’il s’interrogera : « Pourquoi donc suis-je revenu? », dit-elle.

Et pour finir, Hanane Ibrahimi a souligné que l’histoire de Mustapha Lakhsem lui rappelle celle de plusieurs personnes qu’elle a rencontrées aux États-Unis.

« Elles ont tout abandonné pour venir auprès de leurs parents et terminer leur vie dans leur pays d’origine afin de profiter de l’ambiance particulière du mois sacré de Ramadan qui n’a pas de prix. Mais après leur retour au bercail, elles se retrouvent empêtrées dans des crédits, ayant perdu l’argent épargné durant toute une vie dans l’échec d’un projet qu’elles croyaient, au début, prometteur de réussite. De ce fait, elles se retrouvent de nouveau au point de départ et retournent à l’étranger pour y souffrir et dans le but de rattraper le temps perdu. Le Maroc est devenu similaire à l’Inde avec deux classes sociales uniquement : les riches et les pauvres. Quant à la classe moyenne, elle commence à connaître l’extinction! », a conclu Hanane Ibrahimi.

