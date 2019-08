Hanane El Fadili adresse un beau message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a donné l’ordre de ne plus organiser, à partir de cette année, la cérémonie officielle de célébration de son anniversaire au Palais royal, qui a lieu le 21 août de chaque année. De nombreux artistes et personnalités, ont tenu a lui adresser des messages de félicitation pour son anniversaire.

Il faut dire que ces dernières années, plusieurs personnalités et artistes ont été décorés par le roi Mohammed VI, ce qui témoigne de l’importante qu’accorde le roi au milieu artistique. Parmi elles, on retrouve l’actrice Hanane El Fadili.

Sur Instagram, l’humoriste a posté la photo de sa décoration royale avec comme légende: “Un moment inoubliable, merci Majesté que Dieu vous garde”. Une manière pour Hanane El Fadili de souhaiter un bon anniversaire au Souverain et de lui réitérer son respect le plus sincère.

Rappelons qu’en août 2015, le Souverain a décoré du Wissam Al Moukafaa Al Wataniya de troisième classe (Officier) Nouamane Lahlou, artiste-chanteur et compositeur, Saïd Chraïbi, artiste et musicien, Bachir Abdou, artiste et chanteur, Mustapha Bourgone, artiste et compositeur de chansons populaires, Aïcha Mah Mah, actrice, Yassine Rahmouni, cavalier, spécialiste dans l’élevage équin, Noufel Hassani, cavalier, spécialiste dans l’élevage équin et…Hanane El Fadili.

Elle n’est pas la seule artiste a avoir posté un message pour le roi. “Happy Birthday Sidna. Long Life and Prosperity inshallah .. ! We Love Youuu”, a écrit, a titre d’exemple, le célèbre producteur marocain RedOne sur les réseaux sociaux.

K.B