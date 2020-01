«Hamza monbb» a gâché la vie de Meriem Saïd, selon El Jasmi (VIDEO)

Le journaliste émirati Saleh El Jasmi a pointé du doigt Dounia Batma, l’accusant d’avoir détruit des familles avec le compte «Hamza monbb». Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le journaliste controversé a assuré que la chanteuse marocaine a fait chanter plusieurs célébrités au Maroc et à l’étranger.

«L’animatrice marocaine Meriem Saïd a été limogée par MBC à cause de ce compte. «Hamza monbb» a été aussi derrière l’annulation de son mariage après la publication de certaines photos compromettantes», a dénoncé El Jasmi.

Et d’ajouter : «Voyez-vous comment ce compte a gâché des vies ! «Hamza monbb» a d’ailleurs déjà tenté de m’attaquer. Mais Dieu m’a rendu justice».

Rappelons que la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé lundi d’augmenter la caution de Dounia Batma de 300.000 dirhams à 500.000 dans le cadre de l’affaire «Hamza monbb». Sa sœur Ibtissam va également verser une caution de 300.000 dirhams au lieu de 100.000.

Le tribunal a aussi décidé de confisquer les passeports des sœurs Batma qui sont désormais interdites de quitter le territoire national.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

H.M.