Hamza mon bb: Dounia Batma n’en démord pas! (PHOTO)

La chanteuse marocaine n’en démord pas! Malgré ses démêlés judiciaires, elle trouve encore le temps (et le ton) d’envoyer des messages « chiffrés » à ses détracteurs, des personnes qu’elle qualifie « d’ennemies ».

Et c’est toujours via le réseau social Instagram que Dounia Batma envoie ses « missives-missiles » à … « l’ennemi ». Publiant une photo d’elle, elle a écrit comme commentaire subliminal, s’adressant à l’on ne sait qui exactement: « Pour ton malheur, je suis une femme dont la volonté possède sept âmes » (sic).

A rappeler, par ailleurs, qu’une copie du verdict de la sordide affaire de « Hamza mon bb », impliquant plusieurs personnes, dont la chanteuse, a circulé sur les réseaux sociaux, mardi 4 août.

Il s’agit du même verdict que le bâtonnier Abdellatif Bouachrine a évoqué lors d’un entretien, lundi dernier. L’avocat de Dounia Batma y a disculpé sa cliente de tous les chefs d’accusation portées à son encontre dans l’affaire « Hamza mon bb ».

Les principales accusations concernent l’escroquerie et le chantage ayant eu pour victimes des »célébrités », marocaines et étrangères, du monde de la chanson et de la mode.

A.M.