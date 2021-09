Hamza Filali publie la vidéo de son bizutage après son baptême de l’air

L’humoriste marocain, Hamza Filali, a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram, l’enregistrement vidéo de son bizutage au sein d’un aéroclub casablancais.

Le nouveau « bizut », fraîchement émoulu, a tenu à publier les coulisses de ce qu’il a subi comme « sévice », après son premier baptême de l’air. En effet, Hamza Fillali a été aux commandes d’un avion, sans la présence à ses côtés, dans le cockpit, de son instructeur de vol.

Le « sévice » subi par l’humoriste consistait à ce qu’il se mette à plat ventre, alors que ses camarades de l’école de pilotage versaient sur lui de l’eau mélangée avec du « ghassoul ». Notons que cette « cérémonie » de bizutage est plutôt sympathique, drôle et pas méchante du tout, par rapport à ce l’on fait subir comme humiliations aux étudiant(e)s de première année dans certains grandes écoles et instituts, ici et ailleurs, hélas!

Cet enregistrement vidéo du bizutage de Hamza Filali a été largement partagé et commenté sur plusieurs pages du réseau social Instagram. A signaler que l’humoriste, lors de son dernier anniversaire, a eu comme une révélation et une réminiscence de son rêve d’enfance: être pilote d’avion.

Il a alors décidé de s’inscrire dans une école de pilotage de la capitale économique et il vient d’annoncer qu’il sera bientôt l’un des lauréats de cet aéroclub, en obtenant sa licence de pilote de loisir (ndlr, appelée aussi LAPL, acronyme de » Light Aircraft Pilote Licence).

Larbi Alaoui

https://www.instagram.com/p/CTR1meOsu7T/