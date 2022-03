Hamza Filali parle de sa nouvelle épouse (VIDEO)

L’animateur et artiste marocain Hamza Filali a avoué ne pas avoir désiré révéler l’identité de sa femme, Zineb Basri, ni parler d’elle, mais qu’il a changé d’avis après la publication de photos de cette dernière sur les réseaux sociaux.

S’apercevant de cela, l’animateur, invité à l’émission « Akhir kalam », présentée et animée par Rachid El Idrissi, a donc décidé de prendre les choses en main et d’évoquer lui-même ce sujet familial et personnel et publier des photos, au lieu de laisser les autres et des groupes sur la Toile s’exprimer à sa place.

De même qu’il a expliqué son précédent silence par le fait d’avoir voulu protéger son épouse et lui épargner les lumières d’un milieu qui est loin de ses préoccupations. Il a également souligné que les personnes qui osent diffamer ou insulter, via la Toile, sont en fait de faux comptes, sachant que la justice marocaine sanctionne de tels actes et leurs auteurs;

Par ailleurs, Hamza Filali a répondu à certains commentaires sur les réseaux sociaux qui l’ont traité de « futile et de voyou » en rétorquant que leurs auteurs n’ont aucun droit de porter un jugement de valeur sur sa personne. Tout en précisant que s’il était vraiment comme on a osé le décrire, il ne se serait pas remarié et aurait pu mener sa vie librement, comme il l’entend.

M.R.