Hamid El Mahdaoui transféré vers une autre prison

Le journaliste Hamid El Mahdaoui a été condamné pour “non-dénonciation d’un crime portant atteinte à la sûreté de l’Etat” suite à une conversation téléphonique avec un Marocain résidant aux Pays-Bas, au cours de laquelle ce dernier lui a annoncé qu’il allait faire entrer des chars au Maroc.

Rappelons que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a décidé ce jeudi de transférer des détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima dans des établissements pénitentiaires situés dans le Nord du Royaume.

Un communiqué de la DGAPR annonce que suite à la confirmation en appel des jugements à l’encontre d’un groupe de pensionnaires détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima et dans le souci de rapprocher ces pensionnaires de leurs familles et de préserver ainsi les liens familiaux et sociaux, la Délégation a décidé le transfert de ces détenus dans des établissements pénitentiaires situés au nord du Royaume.