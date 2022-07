Hamid El Hadri annonce une triste nouvelle, les fans sous le choc (VIDEO)

Le chanteur marocain Hamid El Hadri a bouleversé ses fans et followers en annonçant, via son compte Instagram, être atteint d’une tumeur au cerveau.

L’artiste est apparu dans une un enregistrement vidéo, filmé dans sa chambre d’hôpital, après avoir subi une opération chirurgicale au niveau de la tête, révélant que c’est par hasard qu’il a découvert avoir cette tumeur cérébrale.

De même que Hamid El Hadri a souligné attendre les résultats des analyses qui permettront de savoir s’il s’agit d’une tumeur bégnine ou, à Dieu ne plaise, d’une tumeur maligne. Cette nouvelle surprendra assurément ses fans et admirateurs, a-t-il assuré, comme elle l’a lui-même surpris.

Cependant , l’artiste a tenu à préciser posséder une volonté de fer et qu’il réussira à vaincre sa maladie et à recouvrer guérison et santé. A son tour, Le Site info exprime son soutien à Hamid El Hadri et lui souhaite un prompt rétablissement et une bonne convalescence.

L.A.