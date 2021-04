Hamid Chabat: « Abbas El Fassi m’a demandé de retirer ma candidature » (VIDEO)

Après avoir disparu des radars pendant deux ans, pour ce que l’on peut considérer comme « un exil volontaire », en Allemagne, puis en Turquie, Hamid Chabat a finalement décidé de rentrer au bercail. Mais l’invité de la série de Le Site info, « Hikayat », pendant ce mois sacré de Ramadan s’est mué en homme politique plus discret, moins « verbeux » et plus réservé, par rapport à l’ancien patron du parti de la Balance, ancien maire de Fès et également SG de l’UGTM que les Marocains connaissaient auparavant et qui faisait la Une, et le bonheur, des médias aussi bien nationaux qu’étrangers.

Dans ce nouvel épisode, notre invité est revenu sur ses débuts politiques au sein du parti de Feu Allal Fassi. Et ce, malgré le fait qu’il ait posé comme condition à « Hikayat » de ne point évoquer « un passé révolu et que ce sont le présent et l’avenir qui nous importent ». Mais ne dit-on pas: « Chassez le naturel, il revient au galop »?.

Donc, Hamid Chabat a gravi les échelons en tant que membre du PI et de SG d’un arrondissement, pour finir par briguer le poste de patron du parti de la Balance, en passant par sa première candidature au poste de SG en 1989.

Et il se souvient que Abbas El Fassi, en 2002, lui a demandé de retirer sa candidature en tant que membre du Comité exécutif du parti, ainsi que les raisons cachées de cette demande. Par ailleurs, notre interlocuteur a aussi évoqué ce qu’on a appelé « le Printemps arabe », ainsi que des évènements de la vie interne du parti, dont ceux ayant trait à la participation de l’Istiqlal au gouvernement Benkirane I.

Tous ces évènements, l’ancien SG du PI et ex-maire de la capitale spirituelle a bien voulu les raconter dans le présent, épisode de « Hikayat ». Mais avec une certaine parcimonie et sans en donner tous les détails. Encore une fois, « Hikayat » a obtempéré à la décision de Hamid Chabat et évité de lui en demander davantage.

Car, n’est-ce pas, « le passé est révolu et seuls le présent et l’avenirs nous importent »!

Larbi Alaoui