Hamdallah offre une maison aux parents du petit Rayan

L’attaquant marocain du club saoudien de l’Ittihad FC, Abderrazak Hamdallah a décidé d’offrir une maison toute équipée aux parents du petit Rayan, l’enfant de 5 ans décédé après être resté coincé 5 jours au fond d’un puits de 32 mètres.

Le natif de Safi a fait l’annonce via son compte Instagram, présentant à l’occasion ses condoléances à la famille de l’enfant. « Nous avons passé 5 jours difficiles, qui ont captivé les cœurs non seulement des arabes et des musulmans mais du monde entier. Nous attendions que notre fils sorte de ce puits, mais Dieu a décidé que son âme sorte du puits vers le paradis », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Je présente mes plus sincères condoléances à la famille de Rayan, et je prie Dieu de leur accorder patience et consolation. J’ai décidé, en mon nom, au nom de ma famille, et au nom de tous les Marocains et musulmans, d’aider et d’apporter un peu de joie à la famille de Rayan, et leur offrir une maison entièrement équipée ».

Hamdallah a appelé par ailleurs les célébrités à apporter leur aide également à la famille du petit garçon.

