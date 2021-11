Halloween: Safae Hbirkou se fait « lyncher » sur les réseaux sociaux (VIDEO)

L’actrice marocaine, Safae Hbirkou n’oubliera pas de si tôt sa célébration, dimanche 31 octobre, date annuelle de cette fête folklorique et païenne, appelée Halloween (synonyme de « fête des morts »).

En effet, l’artiste a été l’objet de critiques acerbes quand elle a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram, plusieurs stories montrant l’ambiance de cette célébration où on la voit déguisée et arborant accoutrement et des vêtements effrayants, masque et accessoires, propres à cette occasion fêtée dans plusieurs pays occidentaux.

Plusieurs vidéos ont circulé et ont été largement partagées et commentées montrant Safae Hbirkou célébrer Halloween avec les siens et qui ont comme conséquence des attaques frontales à l’encontre de l’actrice. Parmi ces critiques virulentes, un internaute a asséné dans son commentaire: « A chaque fois, je déprécie davantage cette dame qui ne rate aucune occasion de faire parler d’elle car elle n’a rien d’autre à faire. Cet argent qu’elle a gaspillé en déguisement et accessoires aurait été plus utile si elle l’avait consacré, à faire la charité et à aider des personnes démunies! Ces gens-là ne savent donc rien faire de leur argent? ».

Et de préciser: « Je ne sais pas si ces gens connaissent le vrai sens de Halloween! Ou bien, se barbouillent-ils simplement comme des « taarijat » (instruments de percussion marocain)? ». S’adressant enfin directement à Safae Hbirkou, cet internaute enfonce le clou en écrivant: « Les gens souffrent et vous ne savez quoi faire que des futilités: Une vantardise vide de sens! »

M.R.

