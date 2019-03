Hajja Hamdaouia sort de son silence après les fausses rumeurs

Les fausses rumeurs sur la mort de Hajja Hamdaouia ont pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Pourtant, Hajja Hamdaouia va bien. Interrogée par Le Site info, elle a balayé d’un revers de main ces fausses informations. “Je suis toujours en vie, n’ayez pas peur et rassurez-vous!”, a-t-elle déclaré à ses fans.

Par ailleurs, la chanteuse marocaine n’a pas manqué de dénoncer les allégations sur sa mort sur les réseaux sociaux. “Je veux juste savoir ce que j’ai fais et pour quelle raison ces internautes véhiculent les rumeurs sur ma mort. Je n’ai pas peur de mourir. J’ai commencé ma carrière à l’époque du règne de feu Mohammed V que son âme repose en paix”.

Hajja Hamdaouia a fait l’objet d’une vague de rumeurs de décès, samedi dans l’après-midi et ces derniers temps sur Twitter et Facebook, relayées par de nombreux internautes. Des Fake-news qui ont indignés sa famille et ses proches.

N.K.