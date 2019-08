Hajj: les nouvelles sont bonnes pour les pèlerins marocains

Les pèlerins marocains accomplissent les rituels du Hajj en toute quiétude et sérénité et dans des conditions très normales, a assuré le secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Ouheli, qui conduit la délégation officielle marocaine aux Lieux-Saint de l’Islam.

Dans une déclaration à la MAP en marge d’une visite d’inspection effectuée dimanche soir par le secrétaire d’Etat dans les résidences des pèlerins marocains à Mina, Ouheli a souligné que “cette visite vise à s’arrêter de près sur les conditions d’hébergement des pèlerins marocains à Mina et de prendre connaissance de leurs conditions”.

Dans un climat de piété et de recueillement, les pèlerins marocains accomplissent les rituels du Hajj imbus des vertus sacrées en élevant des prières au Très-Haut pour préserver le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine et accorder au Souverain assistance et longue vie, et pour réaliser les aspirations du peuple marocain à davantage de grandeur et de prospérité, a-t-il ajouté.

Le nombre de pèlerins marocains cette année est estimé à environ 32.000 pèlerins, dont 22.000 de l’organisation officielle et 10.000 inscrits dans les agences de voyages.

Les autorités saoudiennes avaient annoncé précédemment l’arrivée de plus de 1,8 million de pèlerins de l’étranger, indiquant que le nombre des pèlerins saoudiens s’élève à 2.000.

S.L. (avec MAP)