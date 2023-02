Hajj 2023: Marocains retenus au tirage au sort, ceci vous concerne

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire (département du Tourisme) appelle les citoyennes et citoyens, retenus au tirage au sort pour le Hajj 2023, à retirer auprès des autorités locales leurs attestations de sélection et à les remplir et les faire tamponner par les agences de voyages autorisées à organiser le pèlerinage au titre de cette année.

« Le département invite ainsi les pèlerins à retirer leurs attestations de sélection délivrées par les autorités locales et à les remplir et les faire tamponner par les agences de voyages sélectionnées pour organiser le Hajj et choisies par les pèlerins, conformément aux dispositions du procès-verbal des réunions de la Commission royale chargée du pèlerinage, en veillant à renseigner la nature du produit ainsi que la totalité du montant objet du contrat (y compris l’intégralité des frais) afin de procéder à son règlement auprès de l’une des agences d’Al Barid Bank entre le 27 février et le 10 mars 2023 », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le pèlerin doit également s’assurer que le montant total spécifié par l’agence et mentionné dans le contrat correspond au montant payé auprès des agences d’Al Barid Bank, précise la même source, ajoutant que les pèlerins sont tenus de régler la totalité des frais du pèlerinage en un seul versement.

Soucieux d’éclairer l’ensemble des citoyennes et des citoyens souhaitant accomplir les rites du Hajj par le biais des agences de voyages touristiques, et de les sensibiliser à leurs droits et devoirs, le département du Tourisme souligne qu’il est du droit des pèlerins de s’informer auprès des agences choisies, avant la signature du contrat, des prestations proposées, des prix et des modalités de paiement, ainsi que des conditions de résolution du contrat afin de préserver les intérêts de toutes les parties contractantes et de s’assurer que le pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions.

Le département informe, par ailleurs, l’ensemble des citoyens sur la possibilité de consulter la liste des agences de voyages autorisées à organiser le processus du Hajj au titre de l’année 2023 sur le portail du département du Tourisme via le lien https://mtaess.gov.ma/ar/av-haj-2023/, ainsi qu’auprès des délégations régionales et provinciales relevant du département du Tourisme, conclut le communiqué.

