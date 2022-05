Hajj 2022: une députée du PAM lance un appel

Yasmine hajji, membre du groupe parlement du Parti Authenticité et modernité, à la Chambre des représentants, a appelé le ministre des Habous et des Affaires islamiques à faire en sorte que les frais occasionnés par le Hajj aux Lieus Saints soient » raisonnables » et à la portée des futurs pèlerins marocains,

Ceci, vu les circonstances pénibles, occasionnées par la pandémie de la covidè19 et vécues par les familles marocaines durant deux années. Aussi, dans son intervention pendant la séance des questions orales, lundi dernier sous l’Hémicycle, la députée du parti du Tracteur a déclaré en s’adressant à Ahmed Toufiq: « Le Hajj de cette année se déroulera dans des conditions exceptionnelles, après deux années de suspension causées par le coronavirus. Et nous sommes totalement conscients et comprenons que, contrairement aux années précédentes, le temps qu’il vous reste pour organiser les préparatifs du Hajj est assez limité, cette année ».

Et de poursuivre : »Cependant, cette contrainte du temps ne saurait vous empêcher de mener à bien l’organisation parfaite du Hajj, surtout cette année ». De même que Yasmine Hajji a appelé à communiquer avec les futurs pèlerins le plus rapidement possible afin de leur fournir les informations nécessaires, concernant leur résidence, les moyens de transport , ainsi que les différentes prestations auxquelles ils ont droit.

M.R.