Hajj 2022: avis aux premiers inscrits sur les listes d’attente

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce avoir ouvert le paiement des frais du Hajj pour les premiers inscrits sur les listes d’attente au titre du tirage au sort 2019 et qui remplissent les conditions précédemment annoncées et ce, les 06, 07 et 08 juin 2022.

Ces frais sont à régler en un seul versement auprès des agences d’Al Barid-Bank au niveau des provinces et préfectures du Royaume, pour les personnes encadrées par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques et par les agences de voyage autorisées à organiser le pèlerinage, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les autorités locales contacteront les citoyens concernés et leur remettront des attestations administratives à présenter lors du paiement, conclut la même source.

LC