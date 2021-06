Hajj 2021: nouvelle annonce du ministère des Habous

La Commission royale chargée du pèlerinage a décidé le maintien pour la prochaine saison du Haj des résultats du tirage au sort (listes des retenus et listes d’attente de l’organisation officielle et des agences de voyages touristiques) de la saison 1441 de l’hégire, a annoncé, ce samedi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise avoir été informé par le ministère saoudien du Haj de la décision des autorités saoudiennes de limiter l’accomplissement du rite du pèlerinage de cette saison aux Saoudiens et aux résidents en Arabie saoudite de différentes nationalités, en raison de la situation qui prévaut dans le monde avec la poursuite de l’évolution de la pandémie du coronavirus et l’apparition de nouveaux variants, ainsi que des mises en garde de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le danger de la hausse des contaminations parmi les populations, et ce conformément aux préceptes de la Charia qui prônent la préservation de la vie humaine.

A cet effet, le ministère des Habous et des Affaires islamiques informe l’ensemble des citoyens que la décision émanant de la Commission royale chargée du pèlerinage, lors de sa réunion extraordinaire tenue le 23 juin 2020, relative au maintien des résultats de l’opération du tirage au sort (listes des retenus et listes d’attente de l’organisation officielle et des agences de voyages touristiques) de la saison 1441 de l’hégire restera en vigueur pour la prochaine saison du Haj, conclut le communiqué.

