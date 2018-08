Hajj 2018: décès de quatre pèlerins marocains

Le responsable du staff médical marocain a, par ailleurs, fait état de quatre décès normaux chez des personnes âgées, un cas d’accouchement, trois interventions chirurgicales en plus de 17.000 consultations dispensées à plus de la moitié des pèlerins marocains.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK